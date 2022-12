M-Spordi insener: Tänak mõistis pärast auto testimist, et sellega saab kuuluda kõige teravamasse tippu

«Me teame, milleks Ott on võimeline. Ta kuulub sellesse eliitsõitjate seltskonda, kes on suuteline MM-tiitli pärast võitlema ning pole kahtlustki, et uuel aastal sihib ta kõikjalt just poodiumi kõrgeimat astet,» sõnas viis aastat tagasi M-Spordis juuniorinsenerina alustanud McMillan usutluses Belfast Telegraphile.

«Ott teab seda meeskonda läbi ja lõhki, ta teab mida oodata, ning pärast Hyundaist lahkumist oli tema jaoks ainus jätkamise variant see, kui ta saaks 2023. aastaks paketi, mis võimaldaks võidelda MM-tiitli eest,» jätkas iirlane.

«Ta kirjutas lepingule alla alles pärast seda, kui oli Greystoke'is Puma Rally1-autoga sõitnud, seega võime kõik võtta seda kui märki, et ta leiab, et meiega saabki kuuluda kõige teravamasse tippu,» lausus McMillan.

Seda, et Pumaga kannatab kihutada, ja võita, tõestas eelmisel aastal ka Sebastien Loeb, kes võidutses Monte Carlos ning juhtis vähemalt korra ka teistel etappidel, kus kaasa lõi. Ent siis jättis mingi häda ta alati teepervele.

«2022 oli meie jaoks uskumatult frustreeriv aasta, seda nii meeskonna kui ka kõigi projektis olijate jaoks, kuid võin teile kinnitada, et see polnud tingitud vähesest tööst või pühendumusest. Samas oli juba mullu selge, et Pumal on olemas vajaminev kiirus. Me näitasime seda, kui suutsime igal pinnasel katsevõite noppida,» lausus McMillan, kes on isiklikult äärmiselt elevil, et saab 2019. aasta maailmameistriga koos töötada.