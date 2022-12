Red Bullis käärib? Arvatakse, et Verstappenid võtsid Perezi kirbule

25-aastase Verstappeni arvates peab mõni sõitja oma rolliga meeskonnas lihtsalt leppima. Hollandlane tõi heaks näiteks Mercedese endise sõitja Valtteri Bottase. «Alustad iga uut aastat tubli ja värske meelega. Peale paari võistlust mõistad, et seda jälle ei juhtu ja lepid sellega. Sa vahel lõpetad poodiumil, vahel võidad ja alustad esikohalt. Pead leppima, et kutt sinu kõrval on sinust parem,» ütles Verstappen Viaplay saates F1 Talks.

Tema arvates pole selles midagi hullu, sest tiimis peavadki rollid jagatud olema, kuid ta jätkas: «On tähtis, et ta selle rolliga lepiks. Mõned inimesed seda ei suuda ja siis lähevad asjad väga valesti. Kaua nii elu ei püsi. Ei saa elada muinasjutumaailmas.»

Kui saatejuht küsis, kas Verstappen oskab näidet tuua, siis ta keeldus. Küll aga ütles vestlusringis osalenud Max Verstappeni isa Jos Verstappen, et tema teab ühte, kuid ei tahtnud nime avaldada. On spekuleeritud, et Verstappenid pidasid silmas Perezi.

«Kõik mõtlevad F1-te tulles, et võidad võistlusi ja meistritiitli, aga siis satud hea sõitjaga kokku ja mõtled, et ta on kiire. Sa ei saa midagi parata, oled teinud kõik võimaliku, aga pole suutnud teda võita. Tead oma rolli ja taset,» ütles Jos Verstappen.

Lõppenud hooajal tekkis Red Bulli sõitjate vahel mitu vahejuhtumit. Väidetavalt sai kõik alguse Monaco GP kvalifikatsioonis, kus Perez olevat tahtlikult tekitanud olukorra, kus kohtunikel tuli lehvitada punast lippu ja nii ei saanud Verstappen sõita kõige kiiremat ringiaega.