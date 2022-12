VIDEO ⟩ Putinit austaval hokitähel Ovetškinil on vallutada vaid see kõige-kõige suurem mägi

Washington Capitalsi staar viskas möödunud ööl toimunud 4:1 võidumängus Winnipeg Jetsi vastu kaks väravat ning on nüüd NHLis saanud kirja 802 tabamust. Venelane tõusis mööda Gordie Howe'ist, järgmine ja viimane sihtmärk on NHLis 894 korda skoorinud Wayne Gretzky.

Muide, Ovetškin on Venemaa presidendi, Ukrainas toimuva sõja alustanud Vladimir Putini austaja. Näiteks on hokimees oma Instagrami konto profiilipildil koos riigipeaga ning ütles tänavu kevadel Washington Postile, et «Putin on minu president.»