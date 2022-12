VIDEO ⟩ Pisarais Mbappé üllatas jalgpalli MM-finaalis kohtunikku

Marciniak ütles Poola väljaandele Fakt, et rääkis pärast kohtumist prantslaste väravavahi Hugo Lloris'ga, kui nägi äärmiselt pettunud Mbappé'd, kes lõi finaalis kübaratrikki ega eksinud ka penaltiseerias. Sellest aga ei piisanud, sest Argentina alistas prantslased 3:3 lõppenud lisaaja järel penaltiseerias 4:2

«Nägin, et Kylian oli väga pettunud. Ta nuttis. Läksin tema juurde ja lõime patsu. Ta ütles, et mäng oli suurepärane ja tänas mind mu töö eest. Ta ütles, et olen väga hea kohtunik. Siis aga üllatas ta mind veidi. Tahtsin lihtsalt patsu lüüa, kuid ta toetas oma pea minu õlale,» rääkis 41-aastane Marciniak.