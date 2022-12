Uppumise tõttu väikelapse kaotanud olümpiavõitja pere ehmatati poolsurnuks: seekord tulime haiglast lapsega tagasi

17.02.2017, St. Moritz, SUI, FIS Weltmeisterschaften Ski Alpin, St. Moritz 2017, TirolBerg Oetztal Abend, im Bild Bode Miller (USA) mit Tochter Emma // Us Ski racer Bode Miller with his daughter Emma during Oetztal Night at TirolBerg for the FIS Ski World Championships 2017. St. Moritz, Switzerland on 2017/02/17. St. Moritz PUBLICATIONxNOTxINxAUT EP_gro 17 02 2017 St Moritz SUI FIS World Championships Ski Alpine St Moritz 2017 TirolBerg Oetztal Evening in Picture Bode Miller USA with Daughter Emma U.S. Ski Racer Bode Miller with His Daughter Emma during Oetztal Night AT TirolBerg for The FIS Ski World Championships 2017 St Moritz Switzerland ON 2017 02 17 St Moritz PUBLICATIONxNOTxINxAUT EP_GRO

Foto: imago sportfotodienst