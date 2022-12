17-aastase jalgpalluri ootamatu surm: mõrv või mürgistus?

Väravavahina pallinud Vinogradova suri olles puhkusel Volgogradis. Seal veetis ta aega enda 15-aastase sõbranna Marina Jašinovaga ning Vingoradova vanaisa leidis neiud ühel hommikul teadvusetult. Ta kutsus kiirabi, kuid tema lapselapse jaoks juhtus see liiga hilja. Jašinova ärkas haiglas üles, kuid ei mäleta enda sõnul mitte midagi.

Väidetavalt olid neiud eelneval õhtul kohvikus, käisid siis kinos ja olid kell 22 valmis magama minema. Ent mis seejärel juhtus, on segane. «Helistasin neile, aga keegi ei vastanud. Proovisin kaks korda veel ja läksin seepeale neid kontrollima. Tegin ukse lahti ja nägin neid lebamas. Vika oli juba külm,» vahendas portaal Betassist muserdatud vanaisa.

Mitteametlikel andmetel leiti neidude juurest kott sünteetilise opioidi metadooniga ja e-sigareti tarvitamiseks vajalikud vahendid. Arvatakse, et kõige tõenäolisemalt suri Vinogradova tahtmatu mürgistuse tõttu, kuid välistatud pole ka mõrv.

Nimelt kirjutas ajakirjanik Ivan Karpov oma Telegrami kontol, et Vinogradova on viimasel ajal hakanud suhtlema «valede inimestega». Karpov lisas, et paljude tiimikaaslaste ja sugulaste arvates võidi neiu meelega mürgitada.