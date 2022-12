Messi tulevik sai selgemaks

Argentinaga maailmameistriks tulnud 35-aastase Messi leping Prantsusmaa tippklubiga lõppenuks järgmisel suvel. Allikate andmetel on seda lepingut aga pikendatud.

Selle nädala alguses ütles Barcelona president Joan Laporta, et talle meeldiks, kui Messi naaseks Hispaania klubisse, kus ta veetis 21 aastat. BBC teatel pole Barcelona Messi poole pöördunud.

«Peaaegu kõik on PSG-ga kokku lepitud. Barcelona pole tema ega ta isa poole pöördunud, et midagi pakkuda. Seega ei ole nii, et Messi ei taha Barcelonasse naasta. Talle pole seda küsimust esitatud,» ütles jalgpalliekspert Guillem Balague BBC-le.