Legendaarne treener võitles elu eest: kartsin, et suren piinadesse

Neli aastat tagasi vedas Heynckes Bayerni järjekordse Saksamaa meistritiitlini, mis legendaarse treeneri jaoks tähistas neljandat Bundesliga võidutrofeed. Sel talvel sattus ta haiglasse ning ta vajas südameoperatsiooni. Ta sai ravi Düsseldorfis, kuid pärast erakorralist operatsiooni viibis ta kaks nädalat intensiivravis. Just seda aega kirjeldas Heynckes väga tumedates toonides.

«See oli mu elu halvim aeg. Ma ei saanud magada. Kartsin, et suren piinadesse. Tahan avaldada oma tänu kõigile arstidele ja personalile, kes minu eest hoolitsesid,» ütles Heynckes Kickerile.

Arstid lubasid legendaarsel treeneril vaadata mitut MM-finaalturniiri kohtumist. Kui Argentina alistas kaheksandikfinaalis 2:1 Austraalia, teatas Heynckes abikaasa Irisele, et Lõuna-Ameerika koondis tuleb maailmameistriks.

Pärast treener Lionel Scaloni meeskonna triumfi finaalis rõõmustas Heynckes oma ettenägelikkuse üle, ta märkis, et Argentina edus mängis suurt rolli Lionel Messi. «Messi tunneb, et noormängijad imetlevad ja armastavad teda ning tänas meeskonda selle eest hea esitusega. Ta on oma koondisekaaslastele isa eest,» rääkis sakslane.