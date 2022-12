Red Bull loobus olulisest autospordisarjast

Põhjuseks sel talvel toimunud sarja üllatuslik omanikuvahetus. Endine vormel 1 sõitja Berger kuulus DTMi omanikeringi alates 2017. aastast, kuid nüüd müüdi sari ADACile. Red Bulli otsus sarjast lahkuda ei tule täieliku üllatusena, sest just Berger oli see, kes 2021. aastal Red Bulli sarja tõi.

«Red Bull on minu kui inimesega peaaegu 40 aastat kestnud koostöö kaudu väga palju seotud. Seetõttu võib see (Red Bulli DTMist lahkumine - toim.) nii olla. See otsus on nüüd Red Bulli teha,» vihjas austerlane hiljutises intervjuus, et tema lahkumine DTMist võib tähendada energiajoogigigandi tagasitõmbumist.