Argentina salarelv MMil? Nõiaarmee, kes pidi Prantsusmaa vastu võtma vaba päeva

Argentina alustas MMi 1:2 kaotusega Saudi Araabiale ning Martinezi jaoks oli tegemist märgiga, et tema kodumaa suurima staari Lionel Messiga on midagi lahti. Jalgpalliajaloo üks paremaid mehi lõi küll penaltist värava, kuid polnud muidu oodatult särav. Nõid uskus, et Messile on peale pandud loits.

Martinez otsustas kontrollida, kas kõik on korras. Ta ütles palve ning tilgutas vette paar tilka oliiviõli, aga vee sisse tekkis õlikiht, mis oli märk, et Messi on neetud. «Teadsin, et ma ei saa selle ravimisega üksi hakkama,» rääkis Martinez New York Timesile.

La Brujineta loojaks oli 23-aastane poepidaja Antonella Spadafora, kes arvas, et ehk liitub sellega kümme inimest. Paari päevaga oli aga koos 300 inimest ning lõpuks olid nõiad nõnda populaarsed, et pidi looma Twitteri konto. Nädalaga kogunes sinna 25 000 jälgijat.

Spadafora selgitas, et nõiad imevad endasse halva energia ning vahetavad selle hea vastu. Töö pole lihtne, sest halb energia toob endaga kaasa näiteks peavalu, oksendamise ja lihasvalu. «See on väga väsitav, sest räägime kuulsatest inimestest, kelle ümber on palju negatiivset energiat.»

Kuna La Brujinetal oli lõpuks liikmeid jalaga segada, jaguneti MMi ajal töörühmadesse. Iga grupi ülesanne oli kaitsta ühte Argentina mängijat.