Ekspert ennustab, et ühes F1-tiimis toimub plahvatus

Uuel hooajal sõidab tiimis kahekordne maailmameister Fernando Alonso, kes on tuntud oma terava suhtumise poolest eksimustesse ning on harjunud, et võistkond teeb täpselt seda, mida tema soovib, rääkis Buxton taskuhäälingus PitStop.

Buxtoni sõnul näib keeruline, et Alonso leiab võistkonna omaniku Lawrence Strolliga ühise keele. «Ta on samamoodi väga dominantne isiksus,» kostis Buxton Kanada miljardäri kohta. «Arvan, et Aston Martin mõistab ka ise, kui plahvatusohtlik see kooslus on.»