Sportlase organismi sisenes surmav haigus

26-aastane rootslanna oli Stockholmi lennujaamas ning tahtis reisida Itaaliasse treeninglaagrisse. Paar nädalat varem oli ta käinud põlvelõikusel ning lennujaamas lõi opereeritud põlve kummaline valu. «Siis tuli palavik ja hakkasin värisema. Teadsin, et midagi on valesti,» ütles ta Aftonbladetile.

Tagantjärele on Hörnblad õnnelik, et tema lend tühistati. Selmet minna koju läks sportlane haiglasse, kus tal diagnoositi veremürgitus. Näiteks Tampere Ülikooli Haigla teatel tapab veremürgitus 80-protsendilise tõenäosusega, kui patsient ei saa ravi. Ent ka see ei anna vikatimehele igal juhul jalaga, sest ravi saanud patsientidest sureb umbes 15 protsenti.