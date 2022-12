FIFA võttis ära Venemaale tehtud kingituse

Nimelt teenisid Narvas sündinud Valeri Karpini hoolealused punkte 2:1 võidu eest Kõrgõzstani vastu, aga tegelikult ei tohtinuks see mäng ametliku kohtumisena kirja minna, kuna Venemaa tegi poolajapausil tervelt kümme vahetust. FIFA reeglid näevad ette, et ametliku lahingu maksimum on kuus vahetust.