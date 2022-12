Norra suusatajat peetakse maailma üheks suuremaks müsteeriumiks

34-aastane viikingite järeltulija on sel hooajal teinud MK-sarjas kolm starti ning kõige kehvem tulemus on üheksas koht 10 km vabatehnikasõidust. Lisaks on kolmekordse maailmameistri kontol üks teine (20 km mass-start klassikatehnikas) ja üks kolmas koht (20 km vabatehnikasõit).

Hooaja eel võitles Röthe haigusega, mistõttu jättis vahele palju trenne. «Olen näidanud oma treeningupäevikut neile, kes arvavad, et olen harjutamise kohta valetanud. Nad on veidi segaduses ja mina olen ka,» rääkis norralane väljaandele VG, et head tulemused võtavad kõigil kukalt kratsima.