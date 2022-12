FOTOD ⟩ Maailma seksikaima naise jõulutervitus pani interneti kihama

Varem sel kuul selgitas 29-aastane naine, miks ta loobus professionaalsest golfimängust. «Golf on 99 protsenti mentaalne pingutus. Ma tean seda hästi, sest nägin sellega nii palju vaeva, kui ma professionaalselt mängisin.

Lõpuks oli see põhjus, miks ma mängimise lõpetasin, sest mul ei olnud seda seal üleval (näitas näpuga meele kohale - toim). Kõrvade vahel oli nagu oli. See ei töötanud minu jaoks ja mul lihtsalt ei olnud seda,» ütles Spiranac oma YouTube’i kanalil.

YouTube'is avaldatavad naise õppevideod on endiselt väga populaarsed. Lisaks on ta Instagramis enim jälgitav golfistaar, edestades isegi Tiger Woodsi, kelle ees on tal nüüd 700 000 jälgijat rohkem.