Miks on Ott Tänak alatasa põhjanaabrite meedial hambus?

Juba loetud päevad pärast Tänaku otsust Hyundaist lahkuda ilmus Soome ajalehes Ilta-Sanomat eestlase kohta lugu pealkirjaga «Karmid paljastused Tänakust – siseinfot valdavad räägivad otsekoheselt kõmusõitja jultunud käitumisest», kus kirjeldati Tänakut kui keerulist inimest. Jõululaupäeval otsustas ajaleht selle muutmata kujul taas avaldada.

Aastalõpuintervjuus Betsafe’ile uuriti Tänakult, kas ta oskab pakkuda, miks Soome meedia ja sealsed rallieksperdid on selliseid artikleid avaldanud. «Mul ei ole soomlaste ja Soome rallispordikultuuri vastu midagi.

Käisin jõuluvana vaatamas Rovaniemis ja ütleme nii, et ei ole väga inimesi, kes ära ei tunne. Mis tähendab, et rallisport Soomes on väga suur. Ma usun, et ainult saab ainult austust avaldada sellise kultuuri vastu,» jagus saarlasel vaid positiivseid sõnu.

Järgmisel aastal peetakse MM-tiitli võitnud Kalle Rovanperä suurimaks rivaaliks just Ott Tänakut. Ehk proovis Soome meedia enne Tänaku lepingut M-Spordiga jätta muljet, et eestlasel polegi kusagil sõita ning et targem oleks karjäär katki jätta.

«Ei oska öelda,» vastas Tänak.« Ei tulnud me Toyotast vimmaga välja, ei tulnud Hyundaist, ega M-Spordist. Tegelikult rallimaailm on piisavalt väike, täna on seal ainult kolm meeskonda. Kõik inimesed tunnevad kõiki.