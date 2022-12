MMil põrunud Brasiilia plaanib kannapööret

Brasiilia jalgpallikoondis läks Kataris toimunud MM-finaalturniirile vastu ühe favoriidina, kuid kuna oodatud edu ei saavutatud, siis on kuulujutuveskid hakanud jahvatama, et esmakordselt pärast pea 80 aastast pausi võidakse peatreeneri palgata Euroopast.