Pekingis dopinguskandaali sattunud Valijeva võistleb jätkuvalt, kuid Venemaal triumfeeris teine lapstäht

Pekingi olümpiamängudeni selge valitsejanna olnud Kamila Valijeva aitas seal Venemaa võistkondlikus arvestuses esimeseks, kuid kohe pärast seda teatati, et ta on mõni kuu varem kodumaal peetud võistlusel andnud positiivse dopinguproovi. Venemaa antidopinguorganisatsioon (RUSADA) pole jätkuvalt talle võistluskeeldu määranud ja nõnda saab ta edasi võistelda.

16-aastane Valijeva on endiselt hiilgavas vormis, mida tõestas Krasnojarskis vabakavas kogutud 170,71 punkti. Esitus oli nõnda lummav, et portaali championat.com teatel olid pisarais nii pealtvaatajad kui ka Valijeva treenerid Eteri Tutberidze ja Daniil Gleihengauz.

Valijeva kaasuses pöördus rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) novembris rahvusvahelise spordikohtu (CAS) poole, nõudes nelja-aastast võistluskeeldu. Varem on RUSADA teatanud, et Valijeva dopingukaasus jääb salajaseks. Et sportlane oli vahelejäämise ajal 15-aastane, on ta WADA reeglite järgi nn kaitstud sportlane.