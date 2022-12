Ukraina nõuab rahvusvaheliselt uisuliidult Venemaa esindaja nominentide seast eemaldamist

Ukraina uisuliit palus ISU-l Štšerbakobva nominenntide seast eemaldada, sest too esindab riiki, kes peab verist sõda Ukraina vastu. Seejuures on Štšerbakova üles seatud kõige väärtuslikuma uisutaja kategoorias.

Tähelepanuväärne on fakt, et kui need Venemaa ja Valgevene sportlased, kes pärast veebruaris Ukrainas alustatud sõda mõnel alal võistelda saavad, peavad seda tegema neutraalse sportlasena, riiki esindamata. Ent ISU on Štšerbakova esitanud nominendiks kui Venemaa esindaja.