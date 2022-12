Lappi viib Toyota saladused Hyundaisse

Toyotas pakuti Lappile poolikut hooaega, kuid Hyundais saab temast belglase Thierry Neuville’i järel teine sõitja, kes teeb kaasa täishooaja. Kuna soomlane on juba korduvalt karjääri jooksul tiime vahetanud, siis teeb see uue masinaga harjumise lihtsamaks.

«Üle aastate on uute autode õppimine läinud lihtsamaks, sest minu kogemused ja mõistmine on kasvanud. See ei ole siiski kunagi väga lihtne, sest rasket tööd peab ikka tegema,» lisas ta.