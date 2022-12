Neljakordse maailmameistri sõnul läheb Rovanperäl tiitli kaitsmine keeruliseks

Rovanperäst sai tänavu pika puuga ajaloo noorim maailmameister, kuid tuleval aastal tuleb tal ihaldatud tiitlit kaitsta. See ei ole kerge ja Kankkunen teab seda omast käest.

«Järgmine hooaeg saab Kalle jaoks huvitav olema. Lihtsam on tiitlit võita, kui seda kaitsta. Kalle on nüüd kõigi sihikul,» rõhutas Kankkunen Rallit.fi-le antud intervjuus.

«Kalle on mõõdupuu. Ta ei saa enam üllatada, vaid kõik sõidavad Kalle vastu. See on täiskohaga töö. Kindlasti ei saa see olema lihtne,» jätkas tituleeritud rallimees.

Kankkunen oli eriti rõõmus, et tiitel tuli üle pika aja taas Soome ja täpsemalt Kesk-Soome. «Tommi [Mäkinen] oli viimane kesksoomlasest tiitlivõitja. Sellest on juba valgusaastad möödas ja Marcus Grönholmi tiitlivõidust on juba 20 aastat. Skepter on toodud tagasi Kesk-Soome. See soojendab iga kohaliku südant,» rääkis ta.