MMi üks säravamaid tähti suundub suure raha eest Liverpooli

23-aastane Gakpo tegi Hollandi eest imelise MMi ja aitas oma koduriigi veerandfinaal, kus tunnistati hilisema tšempioni Argentina paremust. Juba suvel seostati hollandlast mitmete tippklubidega ning MMi järel said need jutud vaid hoogu juurde.

Nüüd kinnitas PSV, et Gakpo reisib Inglismaale, et üleminek lõpetada ja teadaandes lisati, et tehingu jõustumisel saadakse mängija eest rekordiline üleminekusumma. BBC Sporti teatel jääb see 40-50 miljoni euro vahemikku.