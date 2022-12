M-Spordi pealik tunnistas, et tiim peab Tänaku jaoks taset tõstma

M-Spordi jaoks oli 2022. aasta keeruline. Kuigi hooaeg algas Sebastien Loebi Monte Carlo ralli võiduga, siis pärast seda võidurõõmu rohkem ei maitstud. Meeskonna esisõitja Craig Breen lõpetas üldarvestuses lõpuks alles seitsmendal kohal, pooliku hooaja teinud Sebastien Ogier’ seljataga.

Tänavuseks hooajaks toodi meeskonda Tänak ning tema kõrval teeb täishooaja kaasa prantslane Pierre-Louis Loubet.

«Tänakuga lepingu sõlmimine on kindlasti tõstnud töökojas tuju,» rääkis Millener Motorsport.com-ile. «Samal ajal toob see uusi väljakutseid. Peame oma taset tõstma ja olema nii head, kui saame, et Otil oleks järgmisel aastal võimalik hästi esineda.»

«Ma ei arva, et peame midagi suurt muutma, aga peame tegema kindlaks, et iga väike asi, mida me teeme, on õige ja oleme etappideks nii valmis, kui saame,» seletas Millener täpsemalt.

M-Spordi eelarve ei ole nii suur, kui Hyundail ja Toyotal ning see tekitab omajagu väljakutseid, kuid Millener usub, et M-Sport suudab endiselt konkurentsis püsida. Neid aitab ka see, et testipäevi vähendatakse tuleval hooajal 30 pealt 21-le.

«Peame jätkama arenemist nagu oleme teinud ja olema väga spetsiifilised kohtades, kus soovime areneda võrreldes kohtadega, mis ei ole meie arvates olulised. Meil ei ole eelarvet iga valiku proovimiseks ja valimiseks. Peame lihtsalt füüsilisel testil eriti kõvasti töötama, et teha selgeks, milliseid elemente kastumae ja milliseid mitte.