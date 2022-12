Kolmekordne maailmameister tegi hullu treeningu: noortele ma seda ei soovitaks

NRK suusaeksperdi Fredrik Auklandi sõnul pole sellised treeningud suusatippude seas sugugi tavapärased. «Väga paljude see ei sobi. Pigem ütleksin, et see sobib väga vähestele. Pikad suusasõidud muudavad sind tugevaks. Plahvatust ja kiirust, mis on tänapäeval olulised, niimoodi muidugi ei arenda. Sellised treeningud olid tavapärasemad 1980ndatel aastatel,» ütles Aukland.