Uus paljastus: Benzema saanuks MMil mängida juba kaheksandikfinaalis

Benzema agendi Karim Djaziri sõnul vajas ründaja vigastusest taastumiseks tegelikult vaid kahte nädalat ning saanuks meeskonda aidata juba alates kaheksandikfinaalist. «Olen konsulteerinud kolme spetsialistiga, kes kinnitasid, et Benzema oleks olnud terve alates kaheksandikfinaalist. Vähemalt piisavalt terve, et olla pingil. Miks te palusite tal nii kiiresti lahkuda?» säutsus Djaziri.

ESPN kirjutab, et Deschampsi arvates oli Benzema vigastus piisavalt tõsine, et mitte hoida teda kolm nädalat Kataris. Benzema on aga veendumusel, et kui Deschamps teda tõesti väärtustanuks, hoidnuks peatreener teda meeskonna juures.