PSG peatreener: Messi ei ole Mbappét alandanud

Kuna võidupidustuste käigus on Argentina leer väravavaht Emiliano Martínezi juhtimisel mõnitanud Prantsusmaa ründajat Mbappét, kardab nii mõnigi PSG fänn, et Messi ja Mbappé suhted võivad olla jahenenud.

«Ma ei tea, mis Argentinas juhtus, aga see ka ei puuduta mind. Tahan lihtsalt märkida, et Messi ei ole Mbappét alandanud. Nad surusid üksteisel kätt ning Mbappé on kaotuse järel käitunud eeskujulikult. Ta õnnitles nii Messit kui ka treenerit Lionel Scalonit. See on minu jaoks oluline,» sõnas Galtier.