FIA rallidirektor: hübriidimehed jäid hooajaga 20 aastat vanemaks

«Esimene aasta on uue tehnoloogia jaoks alati raske. Vahetasime šassiid, kütust, lisasime hübriidmootori, uuendasime auto kontseptsiooni, üleminekut ja aerodünaamikat. Aga nii mõnelgi rallil käis heitlus sekundi sees. Usun, et on põhjust rahuloluks,» ütles Wheatley intervjuus Autosportile.