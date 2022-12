Kalle Rovanperä kiiret tähelendu katab saladuseloor, mida kergitati ainult osaliselt

Nimelt kirjutab tunnustatud ralliportaal DirtFish, et Rovanperä sai juba kuus aastat tagasi, see tähendab kõigest 15-aastaselt, Toyota Yarise WRC-masina rooli istuda.

Ja kuigi tol hetkel oli tegemist kõigest arendusjärgus masinaga, mis polnud kaugeltki valmis produkt, on osapooled – see tähendab Rovanperäd ja Toyota toonane pealik Tommi Mäkinen – seda fakti siiani saladuskatte all hoidnud. Kuni praeguseni, mil nad DirtFishile seda kergitasid.

«Me tahtsime näha noori sõitjaid. Näha seda, kuidas nad hakkama saavad,» kostab Mäkinen 2016. aasta 7. augusti kohta. «Me võtsime EP (Esapekka Lappi – K.J.), Teemu [Sunineni] ja Kalle ja nad treenisid veidi ringrajal. Kalle oli toona kõigest 15-aastane, mistõttu ei saanud me teda liiga tõsiselt rooli taga veel võtta. Ta oli liiga noor. Kuid andekus oli juba siis olemas.»

«Pärast ringrajatreeningut läksime juba katsetele, kus tegime ka mõningaid märkmeid. Kalle hüppas autosse ja oli jalamaid kõige kiirem – olgugi, et teistel oli rohkem kogemust. See oli lihtsalt tema loomuses. Kalle tundis kohe ära, kuidas auto käitub. Kui ta autost väljus, ütles ta: «nii lihtne, nii lihtne on sellega sõita. Ja auto tundub väga-väga kiire»,» meenutab Mäkinen.

Mäkineni naise ja Toyota erarallitiimi toonase juhi Mia Miettineni sõnul sai juba sel päeval selgeks, et Kalle Rovanperä alustab oma karjääri just neljakordse maailmameistri käe all.

Mis detailid täpselt toona paika said, jäävad aga endiselt saladuseks, mida teavad Mäkinen, Miettinen, Rovanperä ja rallisõitja mänedžer Timo Jouhki. Sealjuures hoiti pimeduses ka Kalle Rovanperä isa Harrit.