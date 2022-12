Nelja hüppemäe turnee avapauk andis eestlastele põhjust nii rõõmustamiseks kui ka kurvastamiseks

«Mul on hea meel osaleda sellisel suusapeol ja nii suure rahvamassi ees võistelda. Nelja hüppemäe turnee on vaieldamatult aasta üks tähtsündmusi ja täiesti võrreldav MMiga. Kui hüppest rääkida, siis [võistlusel] oli enda meelest natukene rohkem tegemist, kui treeningvoorudes, kus kohad vastavalt 23. ja 25. Homseks tuleb teha mõningad korrektuurid, et duell võita,» oli Aigro lühikommentaar pärast võistlust.