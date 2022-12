Ent sel hooajal on sama suutnud ka Eesti korvpallikoondislaste Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste tööandja Vitoria Baskonia.

Baskonia ei kuulu Vana Maailma rikkamate klubide esikümnesse, president Josean Querejeta teatel on eelarve 15 miljonit eurot. Ent sellele vaatamata on tegemist praeguse kuumima meeskonnaga, kes on nii Euroliigas kui ka tugevas Hispaania liigas võitnud kuu aja jooksul viis mängu ehk kokku kümme mängu järjest.