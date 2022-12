Presidendid Haukanõmm ja Vapper: Eestil olgu koht olümpialaevastikus

“Eesti on mereriik ja purjetamine kogub järjest populaarsust, meil on järjest rohkem sadamaid ja paate, mis on ligipääsetavad ka puuetega inimestele,” sõnas Haukanõmm. “Seega on igati loomulik, et ka puudega inimestele avaneksid võimalused nautida merd ja purjetamist. Ala populariseerimiseks on suur samm tehtud ning on õige aeg, et iga purjetamisklubi juures oleks võimalik treeningutest osa saada ka puudega lastel ja noortel,” on paralümpiakomitee president veendunud, et tugeva baasi nimel tuleb töötada.