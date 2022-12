Rovanperä ei usu, et Tänakul on probleeme

Rovanperä usub, et mõlemad mehed võivad tõusta kõrgesse mängu. «Esapekka sõitis juba mullu väga hästi. Kui Hyundai talle sobib, siis on ta terve hooaja tiitliheitluses. Ma ei kahtle selles sekunditki,» kiitis Rovanperä Rallit.fi-le antud intervjuus endist tiimikaaslast.

Kui Lappi on oma tiimis Thierry Neuville’i järel selgelt sõitja number kaks, siis Tänak on M-Spordis A ja O. «Saab olema huvitav näha, millist kiirust Ott Fordiga näitab. Ma ei usu, et tal probleeme on. Ford näitas juba tänavu kiirust, kui [Sebastien] Loeb sellega sõitis. See saab kindlasti olema kõva lahing ja autode vahed vähenevad veidi,» lisas soomlane.