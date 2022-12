Liverpooli kultusmängija viidi eluohtliku haiguse tõttu haiglasse

Nüüd peab elama Spearing Addisoni tõve diagnoosiga. Tegu on kroonilise haigusega, mille puhul ei tooda neerupealised piisavalt neerupealiste hormoone. Tõsi, raviga saab seda tõve kontrolli all hoida.

«Olen õnnelik, et sain diagnoosi ja saan haigust hormoonitablettidega kontrolli all hoida. Ma ei lase sellel oma elu kontrollida,» kirjutas Spearing ühismeediasse.

«Mine arsti juurde, kui tunned, et sinu kehaga on midagi teisiti – vahet pole, kui väike see asi on,» rõhutas ta.