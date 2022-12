FIA nõudis Dakaril osalevatelt venelastelt sõja hukka mõistmist

Nimelt pidi Venemaa tiim Kamaz-Master osalema Dakari rallil, kuid otsustas viimasel hetkel osalusest loobuda. Põhjus seisnes selles, et FIA nõudis Venemaa sportlastelt allkirja deklaratsioonile, millega nad mõistavad hukka Venemaa rünnaku Ukraina vastu, vahendab Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

«Meie arvates on dokumendi sisu poliitiline ja rikub sportlaste võrdsete õiguste printsiipi. Meie jaoks on võimatu sellisele dokumendile allkirja anda ja sellistel tingimustel võistlustel osaleda,» seisis Kamaz-Masteri kodulehel.

«Meie valik on selge – seisame alati oma kodumaaga, eriti keerulistes olukordades,» lisati seal.

Kamaz on autotootjana Dakari rallil ülimalt edukas ning on Dakari rallil võidutsenud veoautode kategoorias 1990ndate teisest poolest alates rekordilised 19 korda. Möödunud aastal kuulusid veoautode arvestuses esimesed neli kohta Kamazile.

FIA teatas tänavuse aasta märtsis, et Venemaa ja Valgevene sportlased saavad nende egiidi all peetavatel võistlustel osaleda vaid neutraalse lipu all.