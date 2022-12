Noortetreenerina tegutsev Lessing: kui lund ei ole, siis oleks trenn nagu korvpall ilma lampideta

Lessing rääkis, et töötab hetkel Elva suusaklubis ja treenib kokku 35 eri vanuses last. Hetkel on ta kogenud treeneri Rein Pedaja parem käsi.

«Alustasin juba viimasel sportlashooajal oma grupiga. Rein talvel asendas mind ja sealt on esimesed lapsed jõudnud suure relvani. Alustasin kaheksa-üheksa aastaste poistega. Nüüd on enamus M13 poisse minu omad,» sõnas Lessing.

Ta avaldas, et 40 aasta jooksul sai Elva nüüd endale esimese valgustatud suusaraja, kuid lasketiiru osas tuleb endiselt märke enne trenni püsti panna ja trenni järel neid uuesti ära korjata.

Eriti keeruline on siis, kui on lumevaesemad ajad. «Kohati on küll selline tunne, et kui lund ei ole, siis oleks nagu korvpall ilma lampideta, aga saame hakkama. Kui lapsed tahavad, siis meie saame hakkama,» rõhutas ta.

Kuula videost pikemalt, mida Lessing rääkis:

Otepää Audenteses laskesuusatreenerina tegutsev Viigipuu treenib hetkel 10 noort, kuid ilmselt peagi lisandub tema gruppi üks nooruk veel.

Viigipuult uuriti, kuidas on tema käe alla tulevate noorte tase. «Läheb järjest paremaks. Ma olen olnud kokku viis aastat [Otepää Audentese treener]. Iga aasta läheb kvaliteet ja tase ülesmäge. Kui algusaastatel olid suuremad probleemid. Kui noor tuli, siis ta polnud veel nii valmis, oli vaja rohkem õpetada,» avaldas ta.

Lisaks sellele rõhutas ta, et lapsevanemad ei peaks enda ambitsioone lapse peal välja elama. «Jalgrattaliit ja triatloniliit teevad olulisi strateegilisi muudatusi, et ei antaks nii vara välja Eesti meistrivõistluste medaleid. Üks põhjus on, et lapsevanemad üritavad enda ambitsioone laste peal ära rakendada, see on see, mis noore läbi põletab. Treenimine peab fun (lõbus inglise keeles - toim.) olema.