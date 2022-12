VIDEO ⟩ Mäsu NBA väljakul päädis 11 (!) mängukeeluga

Here are the suspension amounts for the DET/ORL tussle:



3G

K. Hayes: $120,781



2G

M.Wagner: $25,913



1G

H. Diallo: $35,862

W. Carter Jr: $97,586

G. Harris: $89,655

M. Bamba: $71,034

F. Wagner: $36,264

C. Anthony: $24,922

R. Hampton: $16,640

A. Schofield: $3,510

K. Harris: $3,510