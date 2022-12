Rovanperä kaardilugeja avaldas lihtsa retsepti, kuidas MM-tiitlit kaitsta

«Peame lihtsalt tagasihoidlikult (humble) tööd jätkama. See on meie mõlema jaoks sobiv retsept,» vaatas Halttunen uude aastasse. «Tuleb järgida sama malli nagu sel hooajal. Proovime võita võimalikult palju rallisid ning saada järjest paremaks. Oleme nii suhtunud viimased viis aastat.»

Samas tõdeb kaardilugeja, et konkurents on muutunud tihedamaks: «Hyundai on tugevam kui kunagi varem. Ott [Tänak] liitus Fordiga. MM-tiitli kaitsmine on suur väljakutse.»