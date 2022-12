VIDEO ⟩ Aasta naissportlaseks valiti olümpiapronks Kelly Sildaru

«Käesolev aasta on olnud väga tihe ja pingeterohke, tegemist on olnud ühe raskeima võistlushooajaga minu elus. See pole olnud ainukene koorem, ka teekond möödunud hooajani oli väga konarlik ja keeruline. Ma olin ühel hetkel nii madalal, et ei olnud üldse kindel, kas jätkan tippspordiga. See aeg oli raskem, ma pidin ennast uuesti leidma ning õppima suusatamist taas armastama. Siinkohal suur tänu minu kallitele läheastele, kes nendel keerulistel hetkedel on vankumatult minu kõrval püsinud ja mulle suureks toeks olnud. Aitäh, et te ei lubanud mul pead norgu lasta ja julgustasite mind sirge seljaga edasi minema oma unistuste poole. Ilma teieta ei seisaks ma täna siin.