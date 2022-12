VIDEO ⟩ Tänak ja Järveoja panid aastale punkti parima võistkonna kuldse Kristjaniga

«On olnud palju Inimesi sellel teekonnal, kes on meid aidanud ja toetanud. On kaks väga erilist inimest, kes meie tegemiste tõttu on oma elus palju ohverdusi toonud, samas ka kõige raskematel ja keerulisematel hetkedel meie kõrval olnud. Aitäh Maarja ja Janika,» Ütles Järveoja auhinnale järgi minnes.