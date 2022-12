Üks edukamaid jalgpallitreenereid: ma ei suuda Messit nimetada läbi aegade parimaks

Leidub nii mõnigi, kes usub, et see tiitel kuulub 18. detsembrist värskele ilmatšempionile Lionel Messile. Kõik pole sellega päris nõus. Viimaste leeri kuulub ka praegu Madridi Reali tüüriv Ancelotti.

«Raske öelda,» mõtiskles kogenud juhendaja. «Messi on suurepärane jalgpallur. Ta on teinud märkimisväärse karjääri. Aga ma ei tea, kas ta on läbi aegade parim, sest tema ajastus on veel väga palju olulisi mängijaid. Ma ei suuda öelda, et ta on ajaloo parim.»