WRC-sarjaga võib liituda «uus» tiim

«Minu peas on selge, et ma tahan tagasi WRC-sse. Ma teen endast kõike ja töötan selle nimel. WRC on tore sari, kus töötada,» tunnistas Peronnet.

«Kas me saame naasta Rally1-autoga? Mulle väga meeldiks see. See ei ole minu kätes. See on minu unistustes, aga mitte minu kätes. Praegu ma arvan, et eratiimi jaoks on hübriidauto jooksutamine natuke keerulinem, aga kindlasti töötame selle nimel,» jätkas ta.