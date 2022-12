Venemaa jalgpalliliit astus sammu lähemale Euroopast lahkumisele

Venemaa jalgpalliliidu president Aleksandr Djukov teatas koosolekul, et Venemaal on 31. detsembrini aega esitada dokumente Aasia jalgpalliliiduga liitumiseks. See tärmin on vajalik selleks, et saaks osaleda 2026. aasta MMi valiktsüklis. See tähendab, et vähemalt järgmine valiktsükkel ollakse veel UEFA liige.