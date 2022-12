VIDEO ⟩ Hoolealuse MM-kuld ja EM-hõbe tõid Gerd Kanterile aasta treeneri tiitli

«See on küll suur üllatus. Kunagi sportlasena mulle meeldis suuri eesmärke seada. Unistasin viiest Kristjanist. Täna on mul riiulis kolm, üks tore kaheksa-astane Kristjan. See (parima treeneri Kristjan - toim.) oli puudu. Nüüd on mul viis Kristjanit koos,» rääkis Kanter autasu vastu võttes.