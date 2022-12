Euroopa meister ja kahekordne MK-sarja võitja andis positiivse dopinguproovi

«Pean maailmale ütlema midagi, mida tegelikult ei taha. Kahjuks sain sel nädalal UCI-lt (Maailma jalgrattaliit - toim.) kirja, mida keegi ei taha saada. Seal seisis, et UCI määrab mulle kaheaastase võistluskeelu,» vahendab Cyclingnews pisarates Aertsi sõnu.

Aertsi organismist tuvastati letrosooli jälgi. Tegu on sama ainega, millega jäi süüdi ka maadleja Heiki Nabi ning üldiselt kasutatakse seda, et vähendada östrogeeni hulka meesorganismis.

Rattaradadele saab ta oma sõnul naasta hiljemalt 16. veebruaril, 2024. «See on väga karm karistus. Liiga karm kellelegi, kes võib puhta südametunnistusega öelda, et ei ole dopingupatune. Mul ei ole kunagi olnud plaanis dopingut kasutada ja ma ei ole kunagi võtnud tahtlikult keelatud aineid, et oma esitusi parandada,» rõhutas Aerts.