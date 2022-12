Metsik kuulujutt: Manchester United jahib Soome ründajat

Pärast Cristiano Ronaldo klubist lahkumist on Unitedil ründajatega kitsas käes ja seetõttu otsitakse sinna asendajat. Kuna suurt raha väidetavalt jaanuaris maksta ei taheta, siis ongi üheks valikuks Expressi andmetel Inglismaa esiliigas Norwich Cityt esindav Pukki.

32-aastane soomlane on sel hooajal löönud Norwichi eest liigas kaheksa väravat, kuigi tema koduklubil pole oodatult läinud. Sel nädalal loobuti peatreeneri Dean Smithi teenetest.

Briti ajalehe sõnul räägivad Pukki ostmise kasuks tema hea vorm ja see, et ta on ennast juba Premier Leauge’is tõestanud. Kuna soomlase leping lõpeb eesoleval suvel, siis saaks ta ilmselt kätte ka vähese raha ees.