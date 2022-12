Gheorghe Cretu: igatsesin Eestit väga, siinsed inimesed on minu jaoks kui pere

Seega kui Eesti olümpiakomitee kutsus Cretut aasta lõpus taas Eestisse, et «Spordiaasta tähtede» galal parima treeneri auhind üle anda, ei pidanud ta eriti pikalt mõtlema. Vastav soov oli tal kohe olemas, küsimus oli lihtsalt, kas töögraafik ka seda võimaldab. Või õigupoolest, töövaba graafik, sest hetkel on kulda ja karda võitnud juhendaja koduklubita.

«Ma ei teadnud pikalt, kas mul õnnestub ikkagi tulla, sest alati võib juhtuda, et mõni klubi soovib mind endale palgata. Aga kui asjad paika said, siis oli selge, et peame ikkagi tulema. Ja koos perega, sest meil on siin väga palju sõpru,» sõnab 54-aastane rumeenlane, käsi südamel.