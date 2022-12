President Karis: rahulolu ja õnn on kauakestvas süvenenud pingutuses

«Uue põlvkonna ja alles alustavatel noorsportlastel on täna kindlasti raskem kui paar aastakümmet tagasi, sest pikaajaline ja järjepidev pingutus muude ahvatluste keskel on rängem,“ kõneles president Karis. „Kaasaja ahvatluste ja naudingute küllases maailmas pühenduda ja keskendunult tööd teha nõuab sügavat sisemist tahtejõudu, meelekindlust ja kannatlikkust.“ Riigipea sõnul saab see sündida vaid kodu, treeneri ja laiema keskkonna koosmõjus. „Peame ühiskonnana enam suunama tähelepanu sellele, et tõeline rahulolu ja õnn tulevad vaid kauakestvas süvenenud pingutuses,» ütles ta.

President Karise sõnul on rõõmustav näha personaalse treeninglähenemise arengut, milles sporditeadusi ja õpet julgelt kokku tuues on Eestis kasutusele võetud uusi metodoloogiaid ja tehnoloogilisi eeliseid. Samuti kinnitab tema sõnul järjest enam kanda personaalne meditsiin, mis aitab sportlaste võimekust paremini realiseerida ning tervemalt elada. «Targal rahval peab olema julgust, et harjumuspärastest mõttemallidest vabaneda ja lasta parimat tänapäevast teadmist ligi,» ütles riigipea.

Riigipea sõnul tõi lõppev aasta emotsioone eri äärmustest ja Venemaa kallaletung Ukrainale pole puutumata jätnud ka spordivaldkonda alates rusuvast meeleolust ja Ukraina spordirahva toetamisest kuni meie enda tänaste poliitiliste otsusteni, milles kaitsekulutused kasvavad paratamatult ka spordi arenduse ja kasvu arvelt.

Positiivsete emotsioonidena nimetas president Karis suurepäraseid tulemusi Pekingi taliolümpiamängudelt, eri alade maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt ja mitme Eesti sportlase edu maailma absoluutses tipus. Samuti avaldas ta tunnustust korraldajatele ja taustajõududele mitme maineka spordivõistluste läbiviimise eest Eestis, mis on olulised teetähised Eesti kui spordiriigi maailmakaardile viimisel.