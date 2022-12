Mihkel Ustav: varasemaga võrreldes Kelly riskib natuke vähem, aga teeb asju seda kindlamalt

Kas ta uskus tänavuse aasta alguses olümpiamedali võimalikkusse? «Muidugi uskusime! Teisiti ei saagi võistlema minna. Läksime tegema oma parimat sooritust ja lootsime, et see annab võimalikult hea medali. Kõige rohkem oleksime olnud rahul kuldmedaliga, aga pronks on samuti tore ja oleme selle üle väga õnnelikud,» vastas Ustav Postimehe küsimusele.