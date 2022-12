Olümpiakomitee president tegi Venemaa suhtes taaskord kannapöörde

Bach on varem olnud tuntud selle poolest, et ta saab väga hästi läbi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Samuti on ta tasapisi toetanud seda, et Venemaa sportlased saaksid tagasi rahvusvahelisele areenile naasta. Eile saatis ROKi president aga hoopis välja teate, mis venelastele sugugi rõõmu ei valmista.