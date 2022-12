Jaapanis kuus kilogrammi kaotanud koondislane: kui treener ütleb siin, et hüppa, siis hüppad

Eelmisel hooajal Jaapani klubiga Daido Steel liitunud Jaanimaa pikendas lepingut järgmise hooaja lõpuni. «Lühidalt kokkuvõttes võib öelda, et siin on olemas täispakett. Minule sobisid nii finantsiline pool, huvitav kultuuriline kogemus kui ka suure linna keskel elamine.

Näiteks pakuti meile võimalust ka asetseda võistkonna ühiselamus, kus on kõigile palluritele olemas 24-tunnine teenindus. Seal leidub kõik vajalik, alates kuumaveeallikatest kuni erakokkadeni välja. Kuid me otsustasime teise välismängija, Igor Anic-iga, et kesklinnas elamine on meile siiski sobivam,» alustas 33-aastane Eesti koondise tagamängija.

Jaapani meistriliiga mängusüsteem on väga omanäoline, kus põhiturniiril osalevast kaheteistkümnest võistkonnast pääseb kevadisse play-off'i neli tiimi ning võitja selgitatakse ühe nädalavahetusega. Reedel mängivad omavahel põhiturniiri kolmas-neljas, kes siis selgitavad laupäevase poolfinaali vastase põhiturniiri teisel kohal lõpetanud tiimile.

Kuldmedali võitja selgitatakse pühapäeval, kuhu siis põhiturniiri võitja on automaatselt juba koha taganud. «Selle hooaja algus läks meil väga hästi, juhtisime pikalt tabelit ja isiklikus plaanis võin öelda, et paljuski ise vedasin tiimi ning võin ka oma esitustega rahul olla. Viimasel ajal on aga tulnud sisse ka mõned kaotused ning ka mind kaetakse personaalselt juba väga kaugelt,» jätkas 15 mängu järel Jaapani liigas neljandal kohal paikneva Daido Steeli pallur.